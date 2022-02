Teatro e cinema, Paola Gassman ‘racconta’ il padre Vittorio

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 15 FEB – Paola Gassman incontra il pubblico

per raccontare il padre Vittorio all’Oratorio di San Filippo

Neri giovedì 17 febbraio alle 20.30 per il ciclo ‘Teatro e

Memoria’, nell’ambito della programmazione del LabOratorio

curata da Mismaonda con la Fondazione del Monte di Bologna e

Ravenna. Ingresso libero fino a esaurimento posti; possibilità

di prenotazione via mail oratoriosanfilipponeri@mismaonda.eu.

Quest’anno si celebra il centenario della nascita di uno dei

più grandi e popolari attori del mondo teatrale e

cinematografico, Vittorio Gassman, Il Mattatore, scomparso il 29

giugno 2000. Ma cosa si nascondeva dietro all’uomo di successo,

al protagonista dei più importanti film italiani del secondo

Novecento, al carismatico interprete degli eroi shakespeariani

in palcoscenico? Paola Gassman, la primogenita nata dal

matrimonio con un’altra importante attrice come Nora Ricci,

porta una testimonianza affettuosa e sincera. “Nessuno come lui

– racconta – sapeva conciliare il successo teatrale con quello

cinematografico. La sua vera forza era la poliedricità”. Ma

Paola, a sua volta attrice, rivela anche che il padre non

aspirava al mestiere che poi l’ha consacrato: “Studiava legge e

fu la madre a iscriverlo all’Accademia per fargli vincere la

timidezza”.

Paola Gassman entra nel mondo del teatro negli anni Sessanta.

Suo padre l’ha diretta in spettacoli come ‘Cesare o nessuno’, ‘Fa male il teatro’ e ‘Bugie sincere’. Da oltre 35 anni divide

il palcoscenico con suo marito, Ugo Pagliai, con il quale ha

affrontato un repertorio di prosa essenzialmente legato al

genere commedia, non rinunciando però a serie prove drammatiche.

(ANSA).



