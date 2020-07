Teatro: Felicori, con il distanziamento non si riapre

(ANSA) – BOLOGNA, 16 LUG – “Non riusciremo a riaprire e far

ripartire i teatri se non viene tolto l’obbligo del

distanziamento: proporremo dunque l’obbligo della mascherina, ma

se non si potranno occupare tutti i posti è difficile che i

teatri si rimettano in piedi”. Lo ha detto l’assessore regionale

alla cultura dell’Emilia-Romagna, parlandone in commissione

consiliare.

“L’epidemia – ha detto Felicori – ha colpito duramente tanti

settori, ma la cultura è senza dubbio uno dei più colpiti e uno

dei più indifesi. Sicuramente dobbiamo trarre una lezione da

quello che ci è capitato, mettendo mano al sistema

contrattualistico: il lavoro non deve essere precario e

sottopagato”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte