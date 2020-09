Teatro: Guanciale con Brecht apre stagione Arena del Sole

(ANSA) – BOLOGNA, 30 SET – Emilia-Romagna Teatro inaugura la

sua stagione a Bologna, all’Arena del Sole dal 6 all’11 ottobre,

con il debutto di ‘Dialoghi di profughi’ di Bertolt Brecht,

interpretato da Lino Guanciale con le musiche eseguite dal vivo

dalla violinista Renata Lackó. Si tratta della rappresentazione

in forma scenica del reading di ‘Dialoghi di profughi’ andato in

onda il 15 giugno su Rai Radio3 in occasione della riapertura

dei teatri dopo i mesi di lockdown, del quale è figlio.

“Uno spettacolo – è stato sottolineato dall’attore-regista e

dal direttore di Ert, Claudio Longhi – che ha un significato

speciale e rappresenta una sorta di transizione tra un mondo e

un altro ancora da venire”. ‘Dialoghi profughi’ è un testo che

Brecht completò nel 1940, in esilio e in uno dei periodi più bui

del secolo scorso. In esso il drammaturgo di Augusta racconta di

due profughi tedeschi ideologicamente assai distanti essendo il

primo un proletario e il secondo un alto borghese: la nuova

condizione del nazismo, che gli ha tolto tutto, li porta ad un

incontro fortuito in una stazione ferroviaria, quella di

Helsinki, che da estranei li fa diventare estremamente vicini.

“Una storia – spiega Guanciale – che seppure paradossale,

poiché i due mai si sarebbero incontrati in un mondo normale, ha

un grande contenuto di speranza. Un testo dunque dove la

condizione di sradicamento è forte proprio come quella che tutti

noi stiamo vivendo in questi mesi”. Nello spettacolo i due

personaggi sono interpretati entrambi da Lino Guanciale con il

violino di Renata Lackó a fare da scenografia simbolica e da

filo conduttore con le musiche brechtiane di Kurt Weill e quelle

klezmer della Mitteleuropa, miscelate a quelle classiche di

Schubert e di Korngold e a quelle del folklore scandinavo. Info:

emiliaromagnateatro.com. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte