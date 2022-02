Teatro: ‘Muri, autobiografia di una casa’ in Valsamoggia

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 04 FEB – “La casa come museo della nostra

esistenza”: dopo tante repliche nella propria abitazione, in via

Rio Marzatore 2781, il Teatro delle Ariette ha riallestito il

nuovo spettacolo ‘Muri Autobiografia di una casa’, scritto e

interpretato da Paola Berselli, che ne firma anche la regia

insieme a Stefano Pasquini, cercando una nuova modalità

possibile da realizzare in altre case e in altri contesti, anche

teatrali, fuori dalle Ariette. Quattro le repliche che lo

spettacolo farà in alcune case del Comune di Valsamoggia

(Bologna), nello spirito del progetto Territori da Cucire, per

rafforzare la trama del tessuto sociale e le relazioni tra le

persone. Il tour di ‘teatro nelle case’ inizierà il 5 febbraio

(ore 20) a Casa Collina (Fagnano), il 6 febbraio (ore 18.30) a

Casa Masi-Piombi (Stiore), il 12 febbraio (ore 20) a Casa

Politi-Zappalà (Bazzano), il 13 febbraio (ore 18.30) a Casa

Medici (Calcara).

La casa diventa occasione per parlare di sé: Paola Berselli,

in un serrato corpo a corpo e un dialogo sincero con i muri

delle case, metterà a fuoco il percorso della sua vita,

precedente all’arrivo nella casa delle Ariette. Il piccolo

gruppo di spettatori verrà chiamato a vivere un percorso

autobiografico collettivo, intimo, individuale e condivisibile

al tempo stesso. Un percorso in cui, nella consistenza dei muri,

nello spessore degli intonaci, nella misura degli scalini, le

case ritrovano la loro dimensione di rifugio, di archivio della

memoria delle emozioni, dei sentimenti e degli affetti. (ANSA).



