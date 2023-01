Teatro Pazzini Verucchio. La Banda dell’ortica porta in scena uno spettacolo di teatro – canzone che ripercorre a grandi linee la storia dell’Italia attraverso le canzoni degli interpreti più importanti

Condividi l'articolo

Verucchio, 11 gennaio 2023 – Continua la stagione 22/23 del Teatro Pazzini di Verucchio e comincia il nuovo anno con in scena La banda dell’ortica che venerdì 13 gennaio alle ore 21:15 porta sul palcoscenico romagnolo Storia d’Italia (attraverso la canzone d’autore).

Spettacolo di teatro-canzone che ripercorre a grandi linee la storia del nostro paese attraverso le canzoni degli interpreti più importanti. Un progetto che vuole restituire dignità alla nostra storia in modo diretto in assenza di proclami e di retorica. Da Dalla a Rino Gaetano, da De Gregori a Fossati un percorso che ci appartiene e che va riscoperto, un modo per restituire dignità alla nostra storia.

Si parte dalle macerie morali e materiali della seconda guerra mondiale passando per il sacrificio dei partigiani fino all’ emigrazione e ricostruzione di un paese. È ancora l’Italia delle stragi e della speculazione edilizia fino ad un finale che lascia intendere una speranza di rinascita e di condivisione necessaria per il futuro. Perché, alla base di tutto, tra pregi e difetti, ci indigniamo ancora ma all’Italia vogliamo bene.

TEATRO PAZZINI VERUCCHIO

Venerdì 13 gennaio 2023 ore 21.15

Concerto

La Banda dell’Ortica

Storia d’Italia

(attraverso la canzone d’autore)

Beppe Ardito – voce e chitarra

Fabrizio Flisi – tastiere e fisarmonica

Gionata Costa – violoncello

Andrea Atto Alessi – basso e contrabasso

Federico Lapa – batteria

Emiliano Visconti – autore e relatore

Progetto ideato da Beppe Ardito col supporto di Silvia e Alfredo Del Curatolo.

Ingresso: intero € 12; ridotto € 10

Riduzione per under 25 over 65 anni

Prevendite online: www.liveticket.it/teatropazziniverucchio

Per informazioni e prenotazioni tel. 320 5769769

Per maggiori informazioni visita il sito: www.fratelliditaglia.com/teatropazziniverucchio