Teatro: sei spettacoli per 60/o ‘Plautus Festival’ a Sarsina

Dopo il successo del 2019, e nonostante l’emergenza da Covid-19, il ‘Plautus Festival’ torna a Sarsina (Forlì-Cesena), con la 60/a edizione, dall’1 al 18 agosto: sei appuntamenti che consentiranno di immergersi nel fascino del Teatro e, in particolare, di quello classico.

Plauto, Eschilo, Aristofane, Molière e Goldoni guideranno per mano fin quasi sul palcoscenico della suggestiva Arena Plautina, facendo diventare il pubblico coprotagonista insieme a Massimo Venturiello, Vito, Marisa Laurito, Mario Scaletta, Massimo Boncompagni, Edoardo Siravo, Amanda Sandrelli e tanti altri attori che con la loro presenza omaggeranno il sarsinate Tito Maccio Plauto e l’antica e nobile arte del Teatro.

Si comincia sabato con Massimo Venturiello in ‘Aulularia’; il 4 ‘Il borghese gentiluomo’ da Molière con Vito; l’8 ‘Lysistrata’ da Aristofane con Marisa Laurito; il 10 ‘Nerone’ di Massimo Boncompagni; il 12 il ‘Prometeo’ di Eschilo con Edoardo Siravo; infine il 18 agosto ‘La locandiera’ di Carlo Goldoni con Amanda Sandrelli. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte