Teatro: Servillo sui palcoscenici web di Ater Fondazione

(ANSA) – BOLOGNA, 25 NOV – Dodici eventi di musica, danza e

prosa dall’1 dicembre al 24 gennaio, una stagione online per

mantenere viva la relazione tra pubblico, teatri, artisti e

territori, anche attraverso webinar e backstage degli

spettacoli: è ‘Teatri nella Rete’, in programma nei teatri del

circuito multidisciplinare regionale Ater, da Cattolica a

Fidenza, e al Teatro Galli di Rimini, che aderisce alla rassegna

con uno spettacolo dedicato alle celebrazioni felliniane.

Sono in programma due prime assolute con Peppe Servillo e

Artemis Danza e una prima regionale con MM Contemporary Dance

Company, mentre Claudio Milani dedicherà ai più piccoli uno

speciale calendario dell’Avvento. Tutti i titoli scelti hanno la

caratteristica di unire una parte teatrale e una musicale,

quest’ultima quasi sempre eseguita dal vivo.

Peppe Servillo sarà tra i protagonisti del concerto ‘L’anno

che verrà-Le canzoni di Lucio Dalla’, in streaming il 16

dicembre (ore 21) dal cinema teatro Boiardo di Scandiano (Reggio

Emilia). Assieme a Javier Girotto e Natalio Mangialavite

rileggerà brani di Dalla con l’intento di ritrovare nella sua

scrittura la capacità di fare poesia attraverso la musica. La

compagnia Artemis Danza presenterà il 20 gennaio (ore 21) in

streaming dal Galli di Rimini ‘Felliniana’, nel giorno del 101/o

anniversario della nascita di Federico Fellini e nell’ambito

delle iniziative per l’inaugurazione del Museo che la città di

Rimini gli dedicherà. La prima regionale è ‘Pastorale’ della MM

Contemporary Dance Company, in streaming il 24 gennaio (ore 17)

dal teatro Asioli di Correggio, un omaggio a Beethoven sulla

Sinfonia n.6 Op.68. Tutti gli spettacoli si potranno seguire

collegandosi alla piattaforma www.teatrinellarete.it e sui

canali social. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte