Telefonata Salvini-Berlusconi: “Nessuna stampella a maggioranza”

È un centrodestra compatto quello che si appresta a fronteggiare il governo giallorosso nelle prossime discussioni che saranno di volta in volta affrontate all’interno del Parlamento: proprio questa sera è giunta infatti la notizia di una telefonata fra l’ex presidente del Consiglio e leader di Forza Italia Silvio Berlusconi e l’ex ministro dell’Interno e segretario della Lega Matteo Salvini.

Una conversazione fra i due alleati che, secondo quanto riferito da Agi, è stata lunga e costruttiva. Nessuna spaccatura, dunque, fra i due capi politici, che si preparano a dare battaglia su temi importanti quali salute, lavoro e futuro degli italiani. Nessuna “stampella” alla maggioranza di governo, da tempo oramai appesa ad un filo e pregna di dissidi interni sia per quanto riguarda la compagine grillina che quella dem. Il centrodestra si batterà anche contro quelle che vengono definite “imposizioni europee” , imposizioni che mettono a serio rischio il lavoro ed i risparmi del popolo italiano.

L’ex premier ha infatti affermato con decisione che il prossimo 9 dicembre voterà con un secco “no” contro il Mes. Una posizione ribadita anche dal deputato azzurro Sestino Giacomoni: “ Coerentemente e fermamente ribadiamo il nostro no alla riforma del Mes salva Stati che, così come concepita, pone delle condizioni molto pesanti al nostro Paese, persino paradossali” , ha infatti dichiarato, come riportato da AdnKronos. “Il rischio è che il nostro Paese e il Parlamento europeo siano esautorati dal controllo”.