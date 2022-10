Telefonata tra Tajani e Blinken: cosa si sono detti

Condividi l'articolo

Ha avuto luogo questa sera un colloquio telefonico fra il neo ministro degli esteri italiano, Antonio Tajani, e il segratario di Stato Usa, Antony Blinken. A darne notizia è la Farnesina, che in una nota ufficiale spiega come i due abbiano dialogato sulle tematiche più importanti del periodo attuale, dal rapporto fra Italia e Stati Uniti alla volontà di ristabilire la pace e garantire la giustizia.

Prioritario per i due Paesi lavorare insieme per assicurare la pace in Ucraina, garantendo il massimo sostegno al governo di Kiev e mantenendo un atteggiamento fermo nei confronti di Mosca. Il rapporto con gli Stati Uniti d’America viene definito dalla Farnesina come “ prioritario “.

“ È stato confermato l’impegno a qualificare l’efficace cooperazione e lo stretto coordinamento sul piano bilaterale, in ambito Nato, G7 e delle relazioni Ue-Usa, per promuovere la sicurezza euro-atlantica e sostenere il multilateralismo e l’ordine internazionale fondato sulle regole “, fanno sapere dal ministero degli Esteri, come riportato dalle principali agenzie di stampa.

L’incontro imminente

Nel corso del colloquio, il ministro e rappresentante di Forza Italia Antonio Tajani ha inoltre ribadito la propria volontà di approfondire ulteriormente le relazioni bilaterali e proseguire nell’impegno comune per affrontare le sfide globali.

Tajani con Blinken potrebbero presto incontrarsi di persona a Berlino il 3 e 4 novembre, quando si terrà la riunione dei ministri degli Esteri del G7. Al termine della telefonata, Tajani ha commentato il colloquio con un breve post su Twitter. Il ministro degli Esteri ha definito il dialogo come “affettuoso e cordiale” .

“Impegno dell’Italia a rafforzare i rapporti transatlantici, cooperazione coordinata globale, ripristino di pace e giustizia in Ucraina. L’amicizia tra i nostri Paesi è salda e profonda” , ha dichiarato Tajani sul proprio profilo social.

