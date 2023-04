Telefoni e droga in carcere, agente condannato a 3 anni

Condividi l'articolo

(ANSA) – SASSARI, 15 APR – Un ex agente della Polizia

penitenziaria, Marco Cau, è stato condannato dal tribunale di

Sassari a tre anni per corruzione e spaccio di droga all’interno

del carcere di Bancali, a Sassari.

L’allora poliziotto era stato arrestato nel marzo di tre anni

fa dopo oltre un anno di indagini. “E’ stata un’indagine

inizialmente silenziosa quella che aveva portato al suo

arresto – commenta il segretario generale della Uil Pa Polizia

Penitenziaria della Sardegna, Michele Cireddu – reo di aver

introdotto nell’istituto sostanze ed oggetti non consentiti. Per

diversi mesi sono stati necessari pedinamenti, appostamenti e altre attività utili a scoprire l’autore dei reati descritti.

E’ stato quindi inviato l’esito delle prime indagini alla

Procura di Sassari e il pubblico ministero, una volta assunta la

titolarità dell’indagine, ha delegato al prosieguo delle

operazioni la stessa Polizia penitenziaria che aveva inviato gli

atti in Procura, con l’ausilio del nucleo investigativo

regionale di stanza al Provveditorato dell’Amministrazione

penitenziaria. La Polizia penitenziaria – conclude Cireddu – ha

dimostrato ancora una volta di essere una forza di polizia

sana”. (ANSA).



