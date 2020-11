Telefono Azzurro celebra la Giornata per i diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza

Telefono Azzurro celebra la Giornata Internazionale per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza con un evento online che verrà trasmesso anche su Ansa.it.

Telefono Azzurro vuole riportare i bambini al centro della Società, soprattutto in un momento complicato come quello dello stato di emergenza COVID-19 che stiamo vivendo oggi.

E con nuovo video, sviluppato in collaborazione con l’agenzia Havas Milan, lancia la campagna di sensibilizzazione #primaibambini e presenta il Dossier Doxa #primaibambini – La Salute Mentale dei Bambini e degli Adolescenti in tempi di Coronavirus – Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.”

LA DIRETTA

