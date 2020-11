‘Tempesta emotiva’: Corte,moto passionale non ha inciso

(ANSA) – BOLOGNA, 25 NOV – Si deve escludere che “il moto

passionale che ha pervaso l’imputato al momento del fatto” possa

aver inciso in modo “necessariamente significativo” nella

consumazione del delitto. E’ la conclusione, al termine di un

lungo ragionamento, della Corte di assise di appello di Bologna

che a luglio ha confermato i 30 anni inflitti a Michele

Castaldo, che il 5 ottobre 2016 uccise a Riccione,

strangolandola, Olga Matei, la donna che lo aveva lasciato dopo

una breve relazione. L’appello bis era stato disposto dopo

l’annullamento della Cassazione della discussa sentenza che

citava la “soverchiante tempesta emotiva” per

concedere le attenuanti generiche e, di conseguenza, ridurre a

16 anni la pena.

A questo punto fermo la Corte, presidente e relatrice

Donatella Di Fiore, arriva dopo una lunga analisi anche sul

vissuto di Castaldo, che uccise la commessa di origine moldava

con cui da breve tempo aveva una relazione. La conferma della

sentenza di primo grado era stata chiesta dal sostituto pg

Valter Giovannini.

Nelle motivazioni si spiega, tra l’altro, che il timore di

abbandono che l’uomo diceva di avere, sentimento che “avrebbe

concorso a scatenare la ‘tempesta emotiva’”, espressione presa

da una perizia psichiatrica, in realtà, secondo i giudici, “confligge con la sequenza di indicatori di segno opposto

provenienti da Castaldo il quale, più volte, si era mostrato

pronto a interrompere la relazione”. Dopo aver smontato come

elementi significativi nella concessione delle attenuanti la

confessione e il tentativo di risarcimento, i giudici

sottolineano anche un “ulteriore fattore di segno negativo”: il

fatto che Castaldo agì in preda all’alcol. (ANSA).





