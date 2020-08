Tempesta Laura su Cuba, 12 morti a Haiti

La tempesta tropicale Laura, che si prevede diventi un uragano nelle prossime ore, ha colpito Cuba durante la notte, dopo aver ucciso almeno 12 persone ad Haiti e nella Repubblica Dominicana. Un altro uragano, Marco, si dirige verso la costa meridionale degli Stati Uniti e in particolare la Louisiana, dove sembra diretta anche Laura.

“È una tempesta tropicale che non ha ancora l’organizzazione che potrebbe avere un uragano”, ha detto alla televisione di stato il meteorologo cubano José Rubierta. Laura è entrata a Cuba da oriente con raffiche che hanno raggiunto i 146 km/h e onde di oltre 3 metri sopra la città di Maisi, all’estremità orientale dell’isola, nella provincia di Guantanamo, dove l’elettricità è stata interrotta per precauzione. I venti hanno divelto i tetti di alcune case e fatto altri danni, ma al momento senza causare vittime.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte