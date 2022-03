Tennis: a Indian Wells è festa Spagna, semifinale Nadal-Alcaraz

Condividi l'articolo

(ANSA) – INDIAN WELLS, 18 MAR – A Indian Wells Rafael Nadal

ha colto la 19/a vittoria consecutiva nel 2022, battendo Nick

Kyrgios per approdare in semifinale dove affronterà il

talentuoso connazionale Carlos Alcaraz. Nel tabellone femminile

avanza la campionessa in carica, Paula Badosa, a completare la

festa spagnola in California.

“Rafa” si è dovuto sudare il passaggio del turno – 7-6 (7/0),

5-7, 6-4 – contro il vulcanico Kyrgios, il cui 132/o posto in

classifica mondiale non rispecchia l’attuale livello, dopo oltre

due anni di stenti, tra esaurimento nervoso, inpossibilità di

giocare a causa del Covid nel 2020 e un 2021 dedicato alla

faticosa risalita. In più Nadal ha dovuto lottare contro se

stesso, penalizzato da un gran numero di errori non forzati,

compresi sette doppi falli. Kyrgios è stato all’altezza della

sua reputazione: tanto stravagante quanto arrabbiato, incluso un “chiudi quella cazzo di bocca” a uno spettatore troppo loquace,

un paio di racchette fracassate ed un battibecco campo-tribune

con l’attore e regista Ben Stiller.

Dopo averlo a lungo sognato, la Spagna del tennis avrà il suo

scontro generazionale tra il 35enne Nadal e il suo delfino,

Alcaraz, di 17 anni più giovane. Il numero 19 del ranking ha

surclassato (6-4, 6-3) il britannico Cameron Norrie (n. 12),

campione in carica, che non ha potuto fare nulla contro velocità

e potenza dei colpi esplosi dall’avversario.

In precedenza, Paula Badosa (n.7 al mondo) non ha avuto

problemi a battere la russa Veronika Kudermetova (n.24) 6-3,

6-2, che aveva vinto nei primi tre confronti. (ANSA).



