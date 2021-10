Tennis: a Indian Wells trio azzurro vuole ottavi

Condividi l'articolo









Sinner avanza, e le Atp Finals cominciano a non essere piu’ solo un sogno. Con Fognini e Berrettini, l’altoatesino supera il secondo turno del torneo di Indian Wells, e incassa anche la notizia dell’eliminazione di Aliassime, uno dei concorrenti per un posto all’Atp Finals. Il trio italiano di teste di serie torna in campo domani puntando agli ottavi, dove potrebbe essere derby Sinner-Berrettini.

Il BNP Paribas Open, settimo Atp Masters 1000 della stagione, in corso sui campi in cemento di Indian Wells, in California, entra nel vivo.

A Matteo Berrettini e Jannik Sinner, che nella serata italiana di ieri hanno superato il turno, in nottata si è aggiunto Fabio Fognini: anche il ligure, infatti, ha staccato il pass per il terzo turno del torneo.

Berrettini domani troverà lo statunitense Taylor Fritz, n.39 del ranking e 31 del seeding: il 23enne californiano di Rancho Santa Fe ha vinto in tre set l’unico precedente, disputato nel Round Robin delle Davis Cup Final del 2019.

Sinner, n.14 del ranking e 10 del seeding, se la dovrà vedere contro l’altro statunitense John Isner, n.24 dell’Atp e 20/a testa di serie: il 36enne di Greensboro, North Carolina, ha vinto in tre set combattuti l’unico precedente contro l’altoatesino, disputato lo scorso agosto al secondo turno del Masters 1000 di Cincinnati.

L’altoatesino, inoltre, va a caccia del pass per le Atp Finals di Torino: è in lotta con il norvegese Ruud e con l’amico polacco Hurkacz per agguantare preziosi punti utili nel ranking.

Per essere a Torino, Sinner dovrebbe conquistare almeno un posto in semifinale a Indian Wells.

Bella vittoria per Fognini, che ha debuttato direttamente al secondo turno. Il 34enne di Arma di Taggia (Imperia), n.30 del ranking e 25 del seeding, ha sconfitto per 6-4, 4-6, 6-3, dopo 2h08′, il tedesco Jan-Lennard Struff, n.54 Atp. Fognini affronterà adesso il greco Stefanos Tsitsipas, n.3 del ranking e 2 del seeding: il 23enne di Atene si è imposto in due set in entrambe le sfide precedenti contro il ligure, disputate nelle semifinali di Stoccolma nel 2018 e negli ottavi degli Internazionali d’Italia 2019.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte