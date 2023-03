Tennis: a Miami eliminati Musetti e Berrettini

Condividi l'articolo

Niente da fare per Lorenzo Musetti all’Open Atp di Miami. L’azzurro è stato eliminato al secondo turno dal ceco Jiri Lehecka in due set 6-4, 6-4. Dopo Lorenzo Musetti anche Matteo Berrettini è stato eliminato dal torneo Atp 1000 di Miami. L’azzurro è stato battuto dallo statunitense Mackenzie McDonald con un doppio 7-6 dopo 2 ore e 18 minuti di gioco. Il 26enne romano, che aveva vinto entrambe le sfide precedenti, ha comunque mostrato per lunghi tratti un tennis all’altezza delle sue ambizioni, in evidente progresso rispetto alle ultime prestazioni.



