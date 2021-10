Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 29 OTT – E’ il tedesco Alexander Zverev

l’avversario di Carlos Alcaraz nella semifinale del torneo ATP

500 di Vienna. Lo spagnolo, 18 anni, nei quarti ha eliminato

Matteo Berrettini in tre set, gli ultimi due terminati al

tiebreak.

Zverev, numero 4 del mondo, ha dovuto faticare non poco per

superare Felix Auger-Aliassime, 21enne canadese, battuto in tre

set (6-4, 3-6, 6-3). (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte