Tennis: a Zara seconda tappa del torneo benefico di Djokovic

(ANSA) – BELGRADO, 20 GIU – A Zara, sulla costa adriatica croata, si tiene oggi e domani la seconda tappa di Adria Tour, il torneo di tennis regionale ideato e organizzato da Novak Djokovic a scopi benefici, e anche per tornare sui campi da gioco dopo la lunga pausa imposta dalla fase più acuta dell’emergenza sanitaria. La prima tappa del torneo si era tenuta lo scorso fine settimana a Belgrado con la vittoria dell’austriaco Dominic Thiem.

A Zara con Djokovic sono presenti il bulgaro Grigor Dimitrov, il croato Borna Coric, il serbo Pedja Krstin, il tedesco Alexander Zverev, il russo Andrej Rubljov, il croato Marin Cilic e il serbo Danilo Petrovic. La sorpresa di oggi è stata la vittoria di Petrovic, 153/o nella classifica Atp, su Zverev (n.7) per 4-3, 4-3. Djokovic, numero uno al mondo, ha battuto da parte sua Pedja Krstin 4-3, 4-1.

Il torneo farà tappa ai primi di luglio a Banja Luka, in Bosnia-Erzegovina, mentre l’appuntamento previsto in Montenegro il 27 e 28 giugno è stato annullato per le difficoltà di ingresso in quel Paese dei cittadini serbi a causa del coronavirus. Non è stata ancora trovata una sede alternativa.

