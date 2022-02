Tennis: Acapulco; Nadal batte Medvedev e vola in finale

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 26 FEB – Non c’è stata la rivincita più

attesa. Daniil Medvedev, sicuro di diventare il nuovo numero 1

del mondo da lunedì, è caduto ancora contro Rafa Nadal, dopo la

rimonta di Melbourne. In Australia, lo spagnolo recuperò da

sotto di due set e alzò il suo 21mo trofeo dello Slam in

singolare, un record nella storia del gioco.

In Messico nel torneo di Acapulco lo spagnolo, mai partito così

bene in una stagione in carriera, si è imposto 6-3 6-3. In

finale, a sorpresa, incontrerà un altro mancino, il britannico

Cameron Norrie campione a Delray Beach una settimana fa che ha

sorpreso 6-4 6-4 il numero 4 del mondo Stefanos Tsitsipas.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte