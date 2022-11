Tennis: al Next Gen delusione Musetti, eliminato da Draper

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 10 NOV – Il sogno di Lorenzo Musetti finisce

già ai gironi delle Intesa Sanpaolo Next Gen Atp Finals.

L’azzurro, il giocatore con il miglior ranking dell’intero

torneo, viene sconfitto ed eliminato da Jack Draper che ora

affronterà in semifinale Brandon Nakashima. Una grande delusione

per Musetti che viene domato dall’efficace servizio di Draper

(11 ace) e crolla 4-1, 4-0, 4-3 (3) in 57′, nonostante

l’incitamento del pubblico dell’Allianz Cloud.

L’altra semifinale vedrà impegnati Dominic Stricker, che si è

sbarazzato facilmente in tre set di Chun-Hsin Tseng conquistando

il primo posto nel Girone Rosso, e Jiri Lehecka che ha eliminato

gli altri due azzurri Matteo Arnaldi e Francesco Passaro.

(ANSA).



