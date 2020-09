Tennis: al TC Parioli il primo torneo vintage di Roma

(ANSA) – ROMA, 12 SET – Un evento ispirato agli anni d’oro ’70-’80 del tennis italiano, rivolto a quanti quel periodo lo ha

vissuto dal vivo e a chi semplicemente lo ricorda con nostalgia.

Andrà in scena domani dalle 13 al Tennis Club Parioli di Roma il

primo torneo vintage di tennis, organizzato a scopo benefico

dalla Fondazione Parioli Onlus del presidente Maurizio

Maggiorotti e dal numero uno del TC Parioli Paolo Cerasi. Il

maestro Edoardo Mazza è invece il direttore del torneo, che tra

le sue regole rigorose richiede racchette in legno e

abbigliamento bianco.

Pronti a rispolverare i loro strumenti di gioco, tra gli

altri, anche i grandi tennisti del periodo in cui l’Italia di

Adriano Panatta e Paolo Bertolucci vinceva la coppa Davis a

Santiago del Cile: Pancho Di Matteo, Vincenzo Franchitti,

Raffaele Cirillo, Mimì Di Domenico e Tonino Zugarelli. L’evento è organizzato per sostenere ‘Dritti alla meta’, un

progetto che vede impegnati ortopedici e infermieri nelle scuole

e poter offrire loro uno screening gratuito per la prevenzione

della scoliosi nei giovani. “Da molti anni lo screening nelle

scuole non viene più effettuato e questo limita la possibilità

di individuare la patologia alla prima manifestazione, esponendo

i ragazzi al rischio di ritardare la diagnosi”, spiega Maurizio

Maggiorotti, presidente della Fondazione Parioli Onlus. Madrina

del torneo, la professoressa Michela Corsi, dirigente del

ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca –

Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, che patrocina il torneo.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte