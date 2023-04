Tennis: Alcaraz in semifinale a Barcellona

Condividi l'articolo

(ANSA) – BARCELLONA, 21 APR – Carlos Alcaraz, numero 2 del

mondo e campione in carica, si è qualificato per le semifinali

del torneo ATP 500 su terra rossa di Barcellona battendo il

connazionale Alejandro Davidovich Fokina 7-6 (7/5), 6-4. Domani

contenderà l’accesso in finale al britannico Daniel Evans, che

ha battuto in serata l’argentino Francisco Cerundolo 2-6, 7-5,

6-3. Carlos Alcaraz, la cui preparazione è stata interrotta da

infortuni alla mano e alla schiena che gli hanno impedito di

partecipare al torneo di Montecarlo, ha dovuto impegnarsi a

fondo per liberarsi di un Fokina molto in palla. (ANSA).



