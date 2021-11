Tennis: Alcaraz senza rivali alle Next Gen ATP Finals

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 10 NOV – Il danese Holger Rune ha retto per

due set. Poi la potenza e la classe di Carlos Alcaraz hanno

demolito il tennista di Copenhagen nel match di esordio delle

Next Gen ATP Finals dove l’allievo di Mosquito Ferrero parte

favoritissimo. Lo spagnolo, secondo gli esperti di Sisal

Matchpoint, è infatti destinato a entrare nell’albo d’oro della

manifestazione visto che il suo successo è in quota a 2,10. La

scalata di Alcaraz in questo 2021 è stata impressionante: a

inizio anno era il numero141 della classifica mondiale, oggi è

al 32° posto dell’ATP dopo aver vinto il suo primo torneo tra i

grandi, a Umago lo scorso luglio.

Il rivale più accreditato del fenomeno di Murcia, appare

Sebastian Korda, figlio d’arte visto che suo papà, nonché suo

allenatore, Petr Korda, ha vinto gli Australian Open nel 1998.

Lo statunitense ha esordito nel torneo rimontando due set al

francese Gaston e, dopo aver conquistato l’Open dell’Emilia

Romagna quest’anno, punta dritto al secondo successo in

carriera. Korda, che attualmente è numero 39 del mondo quindi

leggermente più indietro rispetto ad Alcaraz, si gioca vincente

a 3,50. Il terzo incomodo potrebbe essere l’altro americano

Brandon Nakashima, inserito nello stesso girone di Alcaraz.

Sconfitto

Cerundolo nel primo match, lo statunitense prova a inserirsi tra

i due favoriti tanto che la sua vittoria è offerta a 5,00.

Non è stato felice invece l’esordio di Lorenzo Musetti, unico

italiano presente alle Next Gen ATP Finals, che conferma un

momento non felice. Battuto da Baez, l’azzurro cerca un

immediato riscatto contro il francese Gaston, il quale però

parte nettamente favorito. Musetti proverà l’impresa di

succedere a Jannik Sinner nell’albo d’oro del torneo: impresa

non facile visto che il suo successo pagherebbe 25 volte la

posta. (ANSA).



