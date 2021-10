Tennis: Area X espone il trofeo delle Nitto Atp Finals

Condividi l'articolo









(ANSA) – TORINO, 19 OTT – Area X, lo spazio innovativo ed

esperienziale di Intesa Sanpaolo Assicura nel cuore di Torino,

ospita il trofeo delle Nitto Atp Finals. Fino ad oggi e poi di

nuovo dal 22 al 26 ottobre, sarà possibile ammirare la coppa in

via San Francesco d’Assisi, nello spazio esperienziale dedicato

alla promozione della cultura assicurativa in maniera creativa,

immersiva ed efficace, grazie all’utilizzo di innovativi

strumenti di realtà aumentata.

Un contesto ideale per l’esposizione del trofeo delle Nitto

ATP Finals, in linea con le molteplici iniziative che in questi

mesi hanno dato vita, proprio in Area X, a contributi e

testimonianze dedicate alla sensibilizzazione sul valore della

Protezione anche all’interno dei contesti sportivi, come in

occasione degli incontri ‘Protezione e Sport’.

Il trofeo delle Nitto Atp Finals è disponibile per i

visitatori negli orari di apertura di Area X, dal martedì al

venerdì dalle 12:00 alle 19:00 e il sabato dalle 11 alle 19.Per

maggiori informazioni su Area X e per prenotare la propria

esperienza di realtà virtuale, è possibile visitare il sito

https://www.areax.info/. (ANSA).



