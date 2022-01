Tennis: Atp Cup; esordio ok per Sinner, Italia 1-0 sull’Australia

Condividi l'articolo

Jannik Sinner regala il primo punto all’Italia all’esordio nella Atp Cup in corso a Sydney. Nella sfida con l’Australia valida per il gruppo B, il tennista azzurro, n.10 del ranking, ha battuto 6-1 6-3, in appena 63 minuti, Max Purcell, numero 176, schierato all’ultimo momento al posto di James Duckworth (n.49). Il 20enne altoatesino si era aggiudicato entrambi i precedenti con l’australiano. Ora in campo Matteo Berrettini (n.7) contro Alex De Minaur (n.34). In chiusura il doppio.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte