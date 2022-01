Tennis, Atp Cup: Italia-Francia 3-0, azzurri ancora in corsa

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 04 GEN – Dopo la sconfitta di misura contro

l’Australia, l’Italia si rimette in carreggiata nella corsa per

la qualificazione alle semifinali dell’Atp Cup di tennis,

battendo la Francia 3-0. Nella terza edizione del torneo, in

programma fino al 9 gennaio a Sydney, il team di Vincenzo

Santopadre è stato sorteggiato nel Gruppo B insieme ai campioni

in carica della Russia, all’Australia e alla Francia. La

vittoria sulla Francia è griffata da Berrettini e Sinner, i due

fuoriclasse del tennis azzurro: nella notte italiana il primo a

scendere in campo è stato l’altoatesino, contro Arthur

Rinderknech (n.58 del ranking). Di 6-4 7-6 (6) il punteggio,

dopo 1h35′ di gioco. Berrettini ha avuto la meglio su Ugo

Humbert, n.35 del ranking, superandolo per 6-3, 7-6 (3), dopo

1h36′. Nel doppio, infine, Berrettini e Sinner – per la prima

volta assieme – hanno calato il tris, superando 6-3, 6-7 (7),

10-8, in poco più di un’1h45′, Fabrice Martin ed Edouard

Roger-Vasselin. L’Italia ora deve sperare che la Russia vinca

contro i padroni di casa. In caso contrario, sarebbe la squadra

capitanata da Lleyton Hewitt si qualificherebbe come prima del

Girone B, rendendo irrilevante il match tra Russia e Italia di

giovedì. (ANSA).



