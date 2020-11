(ANSA) – LONDRA, 20 NOV – Già qualificato per le finali del

Masters di tennis a Londra, il russo Daniil Medvedev (n.4) ha

fatto il pieno di successi in questa prima fase battendo anche,

per 6-3 6-3, l’argentjno Diego Schwartzman. Domani, in

semifinale, Medvedev affronterà Rafa Nadal., mentre Novak

Djokovic, che oggi ha avuto la meglio su Zverev, se la vedrà

contro l’austriaco Dominic Thiem. (ANSA).



