(ANSA) – TORINO, 19 NOV – Le Atp Finals di Torino hanno la

prima coppia finalista nel torneo del doppio: sono Ram e

Salisbury ad aver staccato il pass per giocarsi il trofeo. La

coppia britannico-statutinense ha battuto 2-0 Koolhof-Skupski

in un’ora e 42 minuti con i parziali di 7-6, 6-4 e adesso

attenderà i nomi degli sfidanti, con il doppio Mektic-Pavic

contro Glasspool-Heliovaara in programma alle 18.30 di oggi

pomeriggio. (ANSA).



