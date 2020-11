(ANSA) – ROMA, 17 NOV – Al termine di una lunga battaglia,

durata quasi 2 ore, il greco Stefanos Tsitsipas ha battuto il

russo Andrej Rublev. Il n.6 e campione uscente del torneo di

tennis che viene ospitato per l’ultima volta sul cemento di

Londra, prima dell’approdo in Italia, si è imposto al tie-break

dopo tre set, per 6-1, 4-6, 7-6 (8-6). (ANSA).



—

