(ANSA) – ROMA, 11 NOV – Jannik Sinner si è qualificato per i

quarti di finale del “Sofia Open”, ATP 250 che si sta

disputando sul veloce indoor dell’Arena Armeec. L’altoatesino ha

regolato 6-3 6-4 l’elvetico Marc-Andrea Huesler. Domani nei

quarti Sinner troverà l’australiano Alex De Minaur, n.25 ATP,

terza testa di serie, che si è sbarazzato per 6-4 7-6(5), in

un’ora e cinquanta minuti del russo Aslan Karatsev. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte