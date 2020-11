Tennis: Atp Sofia; Sinner esordio ok, va al secondo turno

(ANSA) – ROMA, 10 NOV – Buona la prima per Jannik Sinner nel “Sofia Open”, torneo ATP 250 che si sta disputando sul veloce

indoor dell’Arena Armeec della capitale della Bulgaria. Il

19enne di Sesto Pusteria, ha sconfitto per 6-2 6-4, in un’ora e

36 minuti di partita, l’ungherese Marton Fucsovics. Al secondo

turno, domani, Sinner affronterà lo svizzero Marc-Andrea

Huesler.

Al secondo turno c’è anche Salvatore Caruso che ieri ha

battuto il bulgaro Dimitar Kuzmanov. Caruso, sempre domani, affronterà il canadese Felix Auger-Aliassime, 20enne di Montreal

numero 21 del ranking e secondo favorito del seeding. (ANSA).



