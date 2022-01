Tennis: Australia; fuori la numero 3 Muguruza

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 20 GEN – Alize Cornet a sorpresa nella quarta

giornata degli Australian Open di tennis. La francese ha

lasciato a bocca aperta la Rod Laver Arena con un tennis

scintillante che ha letteralmente steso Garbine Muguruza, n.3

del mondo. La spagnola, tra le grandi favorite del torneo, è

stata prese d’infilata dall’aggressività della n.61 del mondo

chiudendo il match 6-3 6-3 in un’ora e 28 minuti.

Niente da fare anche per Richard Gasquet, 81° al mondo, che

ha abbandonato per nel terzo set del suo match del 2° turno

contro l’olandese Botic van de Zandschulp (57°), quando era in

svantaggio 4-6, 6-0, 4-0. L’olandese, eliminato al primo turno

lo scorso anno per la sua prima partecipazione all’Australian

Major, sabato affronterà il numero 2 del mondo russo Daniil

Medvedev o l’eroe locale Nick Kyrgios (115°) per un posto agli

ottavi di finale. (ANSA).



