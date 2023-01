Tennis: Australia; infortunio Nadal, stop di 6-8 settimane

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 19 GEN – Brutte notizie per Rafael Nadal. Dopo

l’eliminazione al secondo turno degli Australian Open, lo

spagnolo si è sottoposto a una risonanza magnetica che ha

evidenziato una lesione di secondo grado al muscolo ileopsoas

della gamba sinistra. Come reso noto sui social, il tempo di

recupero è stimato dalle 6 alle 8 settimane. Se questa

tempistica verrà rispettata, lo spagnolo salterà i tornei di

febbraio e potrebbe dare forfait anche per i Masters 1000 di

Indian Wells e Miami, tornando in campo per la stagione su terra

rossa. (ANSA).



—

