Tennis: Australia, Osaka avanti in scioltezza

(ANSA-AFP) – MELBOURNE, 19 GEN – La detentrice degli Open

d’Australia, Naomi Osaka, n.14 del ranking, si è sbarazzata in

65 minuti dell’americana Madison Brengle (n.54), sconfitta in

due set (6-0, 6-4), nel secondo turno dello slam. “Sono felice

perché ultimamente ho lavorato molto sulla risposta del

servizio” ha commentato la 24enne giapponese, che ora affronteà

un’altra statunitense, Amanda Anisimova (n.60) per un posto

neglio ottavi, dove potrebbe incrociare la strada della N.1 del

mondo Ashleigh Barty. Osaka, ex numero 1 del mondo, ha vinto

quattro titoli del Grande Slam: l’Australian Open nel 2019 e nel

2021, così come gli US Open nel 2018 e nel 2020.

Dopo il titolo a Melbourne, ha avuto un 2021 psicologicamente

difficile, ammettendo ad aver sofferto di depressione. Si è

quindi ritirata prima del secondo round al Roland-Garros e ha

rinunciato a Wimbledon. Ha poi concluso la sua stagione, dopo la

sua eliminazione al terzo round agli US Open di settembre.

(ANSA-AFP).



—

