Tennis, Australia: Sinner passa al terzo turno

(ANSA) – MELBOURNE, 18 GEN – Il tennista italiano Jannik

Sinner, numero 16 al mondo, è passato agevolmente al terzo turno

degli Australian Open battendo l’argentino Tomas Etcheverry

(79mo in classifica) 6-3, 6-2, 6-2, a Melbourne. Nel prossimo

turno, il 21enne altoatesino affronterà l’ungherese Marton

Fucsovics (78esimo) o il sudafricano Lloyd Harris (186esimo).

Nel torneo femminile, la numero uno del mondo Iga Swiatek va

al terzo turno dopo aver battuto la colombiana Camilla Osorio

per 6-2, 6-3. “È stato molto più difficile di quanto suggerisca

il punteggio”, ha detto la 21enne polacca. Semifinalista a

Melbourne lo scorso anno, Swiatek affronterà venerdì la canadese

Bianca Andreescu, vincitrice degli US Open 2019, o la spagnola

delle qualificazioni Cristina Bucsa. (ANSA).



