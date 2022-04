Tennis: Barcellona; Alcaraz batte Tsitsipas e vola in semifinale

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 22 APR – Diego Schwartzman, Pablo Carreno

Busta, Alex De Minaur e Carlos Alcaraz sono i quattro

semifinalisti dell’ATP 500 di Barcellona. La sorpresa è

l’uscita di scena della testa di serie numero 1, Stefanos

Tsitsipas. Il greco ha perso nei quarti di finale contro Carlos

Alcaraz: 6-4 5-7 6-2 il punteggio finale dopo due ore e 12

minuti di gioco. Era la sfida più attesa di giornata e ha

rispettato le aspettative. Per Alcaraz si tratta della terza

vittoria in altrettanti match contro Tsitsipas: in semifinale

affronterà l’australiano Alex De Minaur che ha avuto la meglio

ai quarti su Cameron Norrie. Intanto lo spagnolo, a 18 anni, è

già certo di entrare da lunedì tra i primi 10 giocatori al

mondo. È il più giovane tennista ad approdare in top 10 da Nadal

(2005) e il ventesimo teenager a centrare questo risultato.

(ANSA).



