Tennis: Berrettini batte Thiem, è in finale a Gstaad

Matteo Berrettini prosegue il percorso di riavvicinamento ai livelli che gli competono, dopo la sofferta rinuncia a Wimbledon a causa del Covid, e raggiunge la finale dello Swiss Open, torneo ATP 250, sulla terra rossa di Gstaad. Contro il numero 15 del mondo, Dominic Thiem ha retto appena un’ora e 17 minuti. Risultato 6-1 6-4 a favore del romano.

L’austriaco (ex n.3, oggi n.274) disputava la sua prima semifinale dopo 14 mesi passati tra infortunio al polso, depressione e coronavirus. Berrettini affronterà il norvegese Casper Ruud – che ha sconfitto (6-2 6-0) lo spagnolo Albert Ramos – nell’undicesima finale in carriera, per cercare di conquistare il nono titolo, che sarebbe anche il terzo di fila dopo le vittorie sull’erba al Queen’s e Stoccarda.

Il rischio corso nei quarti (quando si è trovato a due punti dalla sconfitta contro Martinez) ha convinto Berrettini a scendere in campo con un’altra determinazione. Che lo ha reso quasi ingiocabile per un set e mezzo abbondante, quando Thiem non ha avuto armi da contrapporre a servizi, diritti e volée vincenti, degne dei tempi migliori. Partenza decisa di Matteo al servizio con tre ace nei primi due turni. Thiem ha invece rimediato altrettanti break che hanno permesso all’azzurro di portarsi sul 5-0. L’austriaco è riuscito finalmente a conquistare un game (5-1) ma Berrettini ha chiuso subito il set.

Un po’ più equilibrato il secondo. Berrettini ha ottenuto il break nel quinto gioco, poi ha conservato il vantaggio. Nel settimo game l’austriaco ha salvato la prima chance del doppio break ma sulla seconda il suo diritto è finito largo (5-2).

Andato a servire per chiudere la sfida Matteo ha concesso altre tre palle-break, riuscendo ad annullarne solo due. Thiem si è rifatto sotto (5-4) ma Berrettini ha siglato il 6-4 con un bellissimo diritto.



—

