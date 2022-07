Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 12 LUG – “Sto bene. Non vedo l’ora di tornare

in campo. Sono pronto per l’ATP 250 di Gstaad”. Lo ha detto

Matteo Berrettini, recentemente guarito dal Covid che lo ha

costretto a rinunciare a Wimbledon in occasione dell’ATV Tennis

Open a Roma. Il tennista romano tornerà nel circuito per il

torneo in programma sul rosso in Svizzera dal 18 al 24 luglio.

