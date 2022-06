Tennis: Berrettini vola in finale al Queen’s affronterà il serbo Krajinovic

Condividi l'articolo

Matteo Berrettini vola in finale al torneo del Queen’s. Il tennista romano ha battuto l’olandese Van De Zandschulp con il punteggio di 6-4 6-3. Il match, già cominciato in ritardo per la pioggia, era stato sospeso una ventina di minuti nel secondo set sempre per il maltempo. Il top player azzurro potrà così difendere il titolo, conquistato lo scorso anno, sull’erba del torneo Atp di avvicinamento a Wimbledon contro Krajinovic. Il serbo ha superato con un doppio 6-3 il croato Marin Cilic.

VEZZALI: ‘BERRETTINI, FACCI SOGNARE’

“Nemmeno la pioggia ferma il nostro #Berrettini che ha raggiunto la finale al torneo #ATPQueens, già conquistato l’anno scorso a #Londra. Matteo facci sognare e regalaci la seconda vittoria dopo quella della scorsa settimana a Stoccarda”: con un tweet la sottosegretaria allo sport, Valentina Vezzali si è congratulata con Matteo Berrettini, primo finalista al Queen’ dove domani difenderà il titolo.

