(ANSA) – ROMA, 05 AGO – “L’Atp ci ha chiesto di allungare gli

Internazionali di tennis di Roma, con 96 iscritti e tre giorni

in più di. Ne riparleremo dopo il prossimo Dpcm, se ci verrà

data la possibilità di aprire il torneo al pubblico allora è una

possibilità che vogliamo percorrere. Altrimenti, con soli costi

in più non potremmo permettercelo. Può succedere che il torneo

non finisca di domenica”. Lo ha rivelato il presidente della

Federtennis Angelo Binaghi, parlando a margine della Giunta

nazionale del Coni.

“Se salissimo a 96 saremmo già un master 1500 – ha aggiunto

Binaghi – Ce lo ha chiesto l’Atp e il ministro Spadafora vuole

che il torneo si svolga a tutti i costi. È una grande occasione

per dimostrare al mondo che siamo bravi a organizzare un grande

torneo. Il fatto che Madrid non si giochi più ci ha aperto un

bel portone”. Sulla possibilità che gli Internazionali possano

svolgersi a porte aperte, il numero uno della Fit chiede

siapsetta che venga aperto al 50% del pubblico e ha ribadito di

avere “fiducia nel governo, mi sembra che i risultati

epidemiologici siano positivi rispetto ad altri paesi. Siamo più

assimilabili a un convegno che a una discoteca e abbiamo un

pubblico più disciplinato rispetto ad altri sport”. (ANSA).



—

