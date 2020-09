Tennis: Binaghi, Internazionali senza pubblico ingiustizia

(ANSA) – ROMA, 08 SET – La decisione di non far riaprire gli

Internazionali di tennis a una parte di pubblico “è un’enorme

ingiustizia”. È lo sfogo del presidente della Fit Angelo Binaghi

presentando la 77esima edizione del torneo del Foro Italico di

Roma che andrà in scena senza pubblico dal 14 al 21 settembre.

Binaghi ha spiegato di aver inviato due documenti successivi al

Cts, uno identico a quello del Roland Garros che ha ottenuto

l’apertura a 11.500 spettatori al giorno: “Il presidente della

Regione Lazio (Zingaretti, ndr) ci ha detto di non volersi

prendere la responsabilità di riaprire, volendosi adeguare alle

raccomandazioni finali del Cts a porte chiuse”. (ANSA).



