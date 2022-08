Tennis: Cincinnati; Musetti eliminato al primo turno

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 16 AGO – Si ferma al primo turno del “Western

& Southern Open” di Cincinnati, settimo ATP Masters 1000 in

calendario, Lorenzo Musetti.

Il 20enne di Carrara, n.33 ATP, promosso dalle

qualificazioni, è stato battuto all’esordio nel main draw per

7-6(2) 6-3, in un’ora e 53 minuti di gioco, dal croato Borna

Coric che domani, al secondo turno, affronterà lo spagnolo

Rafael Nadal al rientro nel tour dopo il problema agli

addominali che lo aveva costretto a rinunciare alla semifinale

di Wimbledon. (ANSA).



—

