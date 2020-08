Tennis: Cincinnati, Sonego subito fuori

(ANSA) – ROMA, 23 AGO – Esordio amaro per Lorenzo Sonego nel “Western and Southern Open” (ATP Masters 1000 – 4.674.780

dollari di montepremi) che quest’anno, a causa della pandemia,

si sta disputando sui campi in cemento di Flushing Meadows a New

York (gli stessi dove poi si svolgeranno gli Us Open), anziché a

Cincinnati. Questo torneo ha segnato la ripartenza del tour

maschile.

Il 25enne torinese n.46 del ranking Atp, ha ceduto per 6-3

7-6, dopo un’ora e tre quarti di gioco, allo statunitense Tennys

Sandgren, n.55 Atp, in tabellone grazie ad una wild card. Il

piemontese può recriminare per i tre set-point consecutivi non

sfruttati nel tie-break. (ANSA).



—

