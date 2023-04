Tennis: dal 10 al 21 maggio gli Internazionali d’Italia su Sky

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 28 APR – Sky è Official Broadcaster del torneo

maschile degli Internazionali BNL d’Italia e dal 10 al 21 maggio

l’80esima edizione del torneo maschile sarà live su Sky (con due

canali dedicati Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno) e in streaming

su NOW. Ogni giornata sarà arricchita dagli approfondimenti live

dallo studio speciale di Sky al Foro Italico, con commenti e

analisi, per guidare gli appassionati tra una sessione di gioco

e l’altra, e al termine della giornata con i colpi migliori, le

interviste, gli aggiornamenti minuto per minuto per fare vivere

non solo l’aspetto tecnico, ma anche la magica atmosfera del

torneo, in una lunga no-stop. Tutto questo grazie a squadra

composta da Eleonora Cottarelli, gli inviati Stefano Meloccaro

ed Angelo Mangiante, e tanti ospiti a rotazione, ma anche molte

guest star come Ivan Ljubicic, il capitano di Coppa Davis

Filippo Volandri, Paolo Lorenzi, oltre alla “prima firma” dei

commentatori di Sky Sport, Paolo Bertolucci. I commenti dei

match saranno arricchiti anche da Laura Golarsa, Stefano

Pescosolido e Raffaella Reggi, mentre Elena Pero e Luca

Boschetto guideranno la squadra Sky dei telecronisti. Inoltre,

ogni giorno alle 13, live dal Foro Italico, l’edizione di Sky

Sport 24 “Il tennis è servito”. (ANSA).



