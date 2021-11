Tennis: Davis; doppio agli Usa, ma Italia vince 2-1

Condividi l'articolo

(ANSA) – TORINO, 26 NOV – Niente tris di vittorie per

l’Italia contro gli Usa in Coppa Davis. Gli azzurri perdono nel

doppio ma vincono il confronto 2-1. Fognini e Musetti durano

soltanto un set, poi cedono contro Ram e Sock. I due ragazzi

di Volandri lottano nel primo set, perdendo al tie-break 5-7,

mentre nel secondo non c’è storia: 6-2 per gli statunitensi, la

sfida si chiude sul 2-0 dopo un’ora e 36 minuti di gioco.

E’ una sconfitta indolore per l’Italia, che con la vittoria per

2-1 contro gli Usa ipoteca il passaggio ai quarti di finale. Gli

azzurri torneranno in campo domani pomeriggio, alle ore 16, per

affrontare la Colombia al Pala Alpitour di Torino nella terza

giornata di Coppa Davis sotto la Mole. (ANSA).



