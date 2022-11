Tennis: Davis; Italia e Spagna direttamente a fase a gironi

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 27 NOV – L’Italia e la Spagna hanno ricevuto

una wild card per le Davis Cup Finals del 2023, e dunque

disputeranno direttamente la fase a gironi, senza passare per i

preliminari di febbraio (3-4 o 4-5 le date degli incontri).

Qualificate di diritto per la fase finale, come da regolamento,

anche le due finaliste dell’edizione 2022, Australia e Canada.

Le altre nazionali che hanno preso parte alla fase finale di

quest’anno affronteranno le 12 vincitrici dei playoff del World

Group I dello scorso settembre. Di queste 24, le prime 12 in

base all’attuale ranking per nazioni sono teste di serie, e

affronteranno una delle altre 12.

Questi gli abbinamenti:

Croazia-Austria

Ungheria-Francia

Uzbekistan-USA

Germania-Svizzera

Colombia-Gran Bretagna

Norvegia-Serbia

Cile-Kazakhstan

Corea del Sud-Belgio

Svezia-Bosnia ed Erzegovina

Olanda-Slovacchia

Finlandia-Argentina

Portogallo-Repubblica Ceca. (ANSA).



