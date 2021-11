++ Tennis: Davis; Sinner batte Galan, l’Italia va ai quarti ++

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 27 NOV – Jannik Sinner batte Daniel Elahi

Galán in due set, con il punteggio di 7-5, 6-0, portando il

secondo e decisivo punto all’Italia contro la Colombia nel match

della Coppa Davis di tennis in corso a Torino. Gli azzurri si

sono aggiudicati il Girone E, qualificandosi così per i quarti

di finale del torneo. Lunedì, con ogni probabilità, la sfida

alla Croazia. In campo il doppio Fognini-Bolelli contro

Cabal-Farah che, a questo punto, può valere solo per le

statistiche. (ANSA).



