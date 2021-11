Tennis: Davis; Sonego batte Opelka, Italia-Usa 1-0

Condividi l'articolo

(ANSA) – TORINO, 26 NOV – Lorenzo Sonego batte Reilly Opelka,

la sfida tra Italia e Usa comincia nel migliore dei modi per gli

azzurri. Il tennista torinese ha superato l’avversario 6-37-6

dopo un’ora e 31 minuti di gioco. La svolta nel primo set arriva

sul 3-3, quando Sonego ruba il servizio all’avversario e non si

più recuperare, arrivando fino al 6-3 finale dopo 38 minuti di

gara. Nel secondo set, invece, nessuno riesce a centrare il

break, così si arriva fino al tie-break. E’ un tripudio al Pala

Alpitour. Ora si attende la sfida di Jannik Sinner, il quale

scenderà in campo per sfidare John Isner. (ANSA).



