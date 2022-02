Condividi l'articolo

Novak Djokovic è tornato in campo disputando il primo tirno del torneo master 500 di Dubai, dove ha sconfitto con un doppio 6-3 Lorenzo Musetti. Era dallo scorso dicembre, in Coppa Davies, che il serbo non giocava un match.

Aveva quindi saltato gli Open d’Australia di gennaio perché espulso a causa delle sue posizioni no-vax, cui erano seguite le polemiche sull’esenzione medica non ritenuta valida dalle autorità australiane.



