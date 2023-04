Tennis: dopo Nadal anche n.2 Alcaraz rinuncia a Montecarlo

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 04 APR – Dopo Rafa Nadal anche il n.2 del

mondo Carlos Alcaraz annuncia il suo forfait al torneo di

Montecarlo, il primo Masters 1000 della stagione sulla terra

rossa, in programma dal 9 al 16 aprile. “Dopo l’ultimo match

sono uscito con dei problemi fisici e la visita con il mio

dottore ha confermato che non sarò in grado di partire per

Montecarlo per iniziare la stagione sulla terra”, ha scritto sui

social Alcaraz reduce dall’incredibile e dispendiosa semifinale

persa contro Jannik Sinner sul cemento della Florida che gli è

costata la vetta del ranking e il sogno di completare il

Sunshine Double. (ANSA).



